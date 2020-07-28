立法院下會期可望召開修憲委員會討論修憲議題，國民黨中評委何溢誠今天表示，五權憲法為國父孫中山嘔心瀝血之作，結果孫中山的徒子徒孫卻要廢掉考監，國民黨團急於向民進黨團輸誠表態，坐失修憲談判籌碼，自挖牆腳、自毀長城，乾脆連黨章也一併廢掉算了。

國民黨中評委何溢誠表示，有別於西方行政、立法、司法三權分立的五權憲法，乃是國民黨總理孫中山先生在倫敦大英博物館圖書館寒窗苦讀、融貫東西，添加中國傳統治理模式中，考試公正、御史獨立的嘔心瀝血之作，乃是具有中國特色的憲政體制，如今中國大陸都仿效成立國家監察委員會，孫中山那些國民黨的徒子徒孫卻要廢掉考、監兩院。

何溢誠指出，另據台灣民意基金會今天公布民調，有4成7民眾贊成廢除監察院，3成9不贊成；贊成廢除考試院的也僅4成，但有4成6不贊成，顯示廢考、監並未成為台灣社會共識，甚且考、監兩院職司權能不同，廢考、監並非同一件事，不能相提並論、通案處理。

何溢誠批評，國民黨團卻急於向民進黨團輸誠表態，無怪乎，綠委當下表示歡迎，期待朝野合作，到底是從善如流還是隨波逐流，坐失修憲談判籌碼，自挖牆角、自毀長城，乾脆連「奉行三民主義五權憲法之宗旨」的黨章也一併廢掉算了。

(中時 )