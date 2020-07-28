中天綜合台《小明星大跟班》29日晚間10點將播出主題「這些女人的痛今天讓你嚐嚐看！」，邀請藝人夫妻檔白家綺與吳東諺、林舒語與則蒲，以及依依與Stanley等，前來控訴老公的豬隊友行為。白家綺率先分享產後瘦身的痛苦經歷，「我已經是高齡產婦，害喜害了整整8個月，後來找到克制方法，就是用吃來壓制胃酸，但也胖了18公斤」。吳東諺不忍心看著白家綺難過的模樣，親自陪著老婆展開魔鬼訓練，游泳、跑步、重訓等運動都不放過。

沒想到當造型師準備為白家綺量身訂製服裝時，吳東諺竟直指：「妳的手臂跟大腿圍多了3公分耶！」他更在一旁火上加油表示：「結果她就變成健康的胖子！」聽得全場氣憤不已。另一個讓白家綺暴怒的原因，就是臨盆時老公的態度，她3胎都沒有施打無痛分娩，並選擇自然產，「我當下為了忍受那個痛，是完全沒有EQ的，尤其是遇到旁邊有人在聊天，我自己會暴怒」。

吳宗憲、Sandy父女搭檔有默契。(中天綜合台提供)

這也意外讓前來為白家綺禱告的牧師掃到颱風尾，她分享生下小肚臍前陣痛長達8小時，話還沒說完吳宗憲馬上追問：「連他（牧師）禱告妳也罵他喔？」白家綺相當愧疚的表示：「我當下情緒真的非常失控，根本沒辦法顧慮他們在為我禱告，而且我老公還跟他們聊起天來。」吳東諺則委屈回應：「其實牧師就是逸民哥，禱告完後，他跟師母維齡姊還分享很多生產經驗。」低聲暢聊媽媽經的三人，卻被白家綺誤會在玩鬧，慘遭一聲巨吼「不要講話！」嚇得宋逸民夫婦落荒而逃。《小明星大跟班》中天綜合台每周一至周五晚間10點播出。

(中時 )