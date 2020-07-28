賴品妤IG。

立法院如今網紅當道，曾擔任coser的民進黨立委賴品妤也不例外，身為政治新秀的她有著一票死忠粉絲，一舉一動都倍受矚目，今日她在自己的IG上上傳火辣的爆乳自拍照，讓粉絲們都驚呆了。

賴品妤在IG上貼文表示「翻手機相簿，找照片中。」但附圖卻是她穿著清涼的火辣照，與平常議會形象大大不同，讓網友看呆了，直呼「到底是為什麼那麼辣」、「婆爆」、「本斥但大」；更有人扯到日前李眉蓁婆婆的「胸部說」，表示「品妤是誠實的女生」、「一定不常說謊！」

(中時新聞網)