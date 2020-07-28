好辣！賴品妤自拍上傳IG 網驚：一定不常說謊 21:102020/07/28 中時新聞網 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委賴品妤。（取自賴品妤臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賴品妤IG。 立法院如今網紅當道，曾擔任coser的民進黨立委賴品妤也不例外，身為政治新秀的她有著一票死忠粉絲，一舉一動都倍受矚目，今日她在自己的IG上上傳火辣的爆乳自拍照，讓粉絲們都驚呆了。 賴品妤在IG上貼文表示「翻手機相簿，找照片中。」但附圖卻是她穿著清涼的火辣照，與平常議會形象大大不同，讓網友看呆了，直呼「到底是為什麼那麼辣」、「婆爆」、「本斥但大」；更有人扯到日前李眉蓁婆婆的「胸部說」，表示「品妤是誠實的女生」、「一定不常說謊！」 (中時新聞網) #賴品妤 #IG #上傳 #說謊 #火辣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜要回來了？！知情人士曝下一步 朱立倫恐陷困境 - 政治 抽號碼要幹嘛？動滋券抽籤重看2次仍不懂 網砲轟：蠢死 - 政治 大陸不會武統 ？學者：除非蔡政府做這事.. - 政治 民進黨猛打李眉蓁論文有效？民調出爐笑死 - 政治 高閔琳論文被爆抄大陸網站 審查結果出爐…數據驚人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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