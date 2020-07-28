1名廚師下班後，和好朋友夜店相聚小酌，離開時見1名正妹酒醉躺臥在沙發上，廚師色心大起，立即撿屍將她帶回自己住處，隨即將她內褲脫掉進入下體，隔天一早正妹驚覺怎麼在床上還沒有穿內褲，發現一旁的廚師竟然光著屁股，還露出下體，正妹才驚覺自己昨日被撿屍性侵，憤怒向廚師提出告訴，全案判定鮮肉廚師1年10個月有期徒刑。

正妹表示，當時自己與3位男性友人前往夜店包廂飲酒狂歡，發覺自己不勝酒力，一旁有人建議叫車先到摩鐵開房間休息，隨然2名男性友人覺得休息足夠，先行離去返家，剩下醉不人事的正妹和廚師，廚師見正妹身材姣好色性大發，竟然將她的內褲脫掉進入裡面，隔天一早正妹醒來，發覺自己怎麼下面痛痛濕濕的，察覺一看才知道自己沒穿內褲，看到枕邊的廚師下面光著下體，還可以看到白色液體，正妹才驚覺自己遭到廚師性侵，憤怒向他提出告訴。

法院審理時，認為廚師趁著正妹酒醉無意識狀態強行性交，已經造成正妹的生心理的傷害，但法官認為廚師沒有使用任何肢體暴力，也主動承擔所有罪刑，考量廚師只是社會新鮮人，每個月才賺取3萬5，全判處廚師1年10個月的有期徒刑。

(中時新聞網)