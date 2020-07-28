第1架有著藍天使小組(Blue Angels Squadron)特殊顯目塗裝的F/A-18E超級大黃蜂戰機(Super Hornet)，已經降落在佛羅里達州彭薩科拉海軍航空站(Naval Air Station Pensacola)，這是18架超級大黃蜂中的第1架，未來就是新一代的藍天使表演座機。

The Drive報導，7月27日，藍天使小組過渡換裝團隊的負責人，艾瑞克‧多伊爾上尉（Eric Doyle），從佛羅里達州傑克遜維爾附近波音公司試驗場，駕駛「藍天使1號機」降落在彭薩科拉，所有藍天使成員列隊歡迎新座機的到來。

藍天使特技小組成員列隊歡迎第1架F/A-18E。(圖/美國海軍)

美國海軍飛行司令官-兼飛行負責人布萊恩‧卡瑟林（Brian Kesselring）說：「獲得第一架超級大黃蜂，是藍天使的重要一步。我們特別感謝波音公司、海軍航空訓練司令部、海軍航空系統司令部，以及其他的支持小組。」

從1986年開始，藍天使小組就操作F/A-18大黃蜂戰機(Hornet)，如今已有30個年頭，到了2018年，美國海軍決定藍天使小組，換裝「超級大黃蜂」，一方面是機體已有些老舊，再來是因為大黃蜂戰機在美國海軍已全部退出現役，為了維修考量，換裝推力更大的F/A-18E戰機，也是必然之事。

依照慣例，藍天使小組使用的18架戰機，都是非常早期的生產機型，可以說這些戰機在海軍裡算是半退休狀態，不再擔任戰備任務，現在轉換成藍天使表演機，也算是解甲歸田。

除了換裝新的外觀以外，藍天使的表演機也拆除了武備，包括機首的機砲與武器線路，改成噴煙器。

除了換裝F/A-18E，藍天使的後勤飛機「胖艾伯特」(Fat Albert)，也要換裝新飛機，從C-130H改成體積更大的C-130J，而新的「胖艾伯特」，是購自英國皇家空軍的退役機種。

我們何時能看到全新機種的藍天使小組表演?目前還無法確知，由於新冠病毒COVID-19大流行還沒有結束，不知道2021年航展季節，是否能看到他們的演出。儘管如此，我們只要耐心等待，絕對看的到全新面貌的藍天使。

(中時新聞網)