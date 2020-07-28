疫情解封不少民眾規畫國旅行程，多家飯店因應國旅補助、振興三倍券，祭出住房超殺價。凱撒飯店集團旗下10間連鎖飯店聯合推出訂房優惠，即日起至8月底止，曾入住墾丁凱撒飯店、趣淘漫旅-台南及台東的房客，可不限專案與訂房平台以「超值價999元加購住宿券」，入住新板希爾頓、板橋凱撒、台北凱撒、台北凱達、趣淘漫旅-台北、阿樹國際旅店、凱旋酒店，則享飯店餐飲8折，暢遊台灣南北。

台北凱撒大飯店因位處台北車站黃金商圈，無論交通、購物、都會輕旅都很便利，頗受商務遊客青睞，今年7月底前已耗資千萬完成「精緻客房」的改裝，此外，於7月30日至8月9日亦推出「和爸爸一起旅遊」的住房優惠，平日每房僅1788元起，周六加價300元即可入住，專案包含2客Checkers餐廳早餐外，再享房型升等與沁涼啤酒，周日到周三入住再加碼享延遲退房至下午3點，業者表示，以1折超值優惠價入住星級飯店，搭配安心旅遊補助省更大，每房售價僅788元。

凱撒飯店集團表示旗下飯店各具特色，民眾可持999元住宿券乙張可入住台北凱撒大飯店「精緻客房」，因地利之便可搭乘大眾交通工具來趟都會輕旅，或選擇台北凱達大飯店，走訪萬華、西門商圈感受老台北的文化、古蹟，被年輕網路族群認證、喻為IG打卡熱點的趣淘漫旅-台北，入住體驗潮感設計的客房空間，以及選擇鄰近內湖737美食天堂的凱旋酒店，感受台北近郊的休閒感。

旅客持999元住宿券再加價500元，可選擇擁有新北高空無邊際泳池的板橋凱撒大飯店，或是以藝術風格設計著名的阿樹國際旅店；持2張999住宿券，加價1000元，即可入住新板希爾頓酒店乙晚，享受「偽出國」的度假氛圍。

(中時 )