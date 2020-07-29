首次採全視訊方式進行。（許哲瑗攝）

新北市今舉辦「國際視訊採購商洽會暨生技產業趨勢論壇」，因應新冠疫情影響，全程採視訊登場，邀集11國、40家買主與國內190家業者共襄盛舉；新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑表示，新加坡物資仰賴國外進口，這次看準台灣生產的醫藥口罩、防護衣以及各項食品，相信能合作順利。

新北市今日舉辦「2020新北市國際視訊採購商洽會暨生技產業趨勢論壇」，除因應疫情首次採全視訊方式進行，並鎖定「防疫產品」、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大主軸，邀集11國40家買主與國內190家業者商洽對接外，針對後疫情時期備受重視的生技產業，同步辦理論壇，協助企業掌握疫後零接觸經濟發展趨勢與海外市場拓銷經驗，盼帶領新北業者突破疫情困境，搶攻全球疫後經濟新商機。

新北市長侯友宜表示，新北市2013年起每年舉辦國際採洽媒合會，至今已經舉辦28場，促成6100場次洽談，並帶動超過新台幣840億元商機。今年受疫情影響，全球貿易動能衰退，台灣出口從3月起已連續4個月負成長，許多國際實體展覽及訪團也延期或取消，企業海外拓商面臨重重困境，但危機就是轉機，這波疫情也帶動零接觸經濟等新商機崛起。

侯友宜說，因應數位貿易新趨勢，新北首度以全視訊方式辦理採購商洽會，並鎖定疫後洽單熱絡的防疫產品及健康產業為主軸，整合業者共同拚海外訂單，初步預計將促成240場次洽談，帶動3億元商機，希望幫助企業化危機為轉機，藉轉機創商機，重拾投資信心。

經發局表示，本次採洽會為期2天，邀請義大利、美國、希臘、日本、韓國、新加坡、越南、泰國、印度、斯里蘭卡及中國大陸等11國40家國際買家，與190家國內業者商洽交流。其中包含經英國知名品牌顧問機構Brand Finance評價為越南排名前50的品牌─Digiworld，該公司目前已經是全球超過30個知名科技品牌的市場開發及授權經銷商，全國計有16,000個銷售據點，本次採洽會主要希望能媒合醫療設備、器材及安全裝置等。

另外，活動也邀請7家日本具代表性養護機構及醫療器材製造販售通路商等參與，日方買家並期望能藉由本次機會，與新北高齡者介護設施、老齡醫療用品、輔具設備供應商，以及智慧醫療服務相關領域企業建立合作夥伴關係。

(中時 )