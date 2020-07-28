蔡政府最新民調。(取自美麗島電子報網站)

三倍券最新民調。(取自美麗島電子報網站)

《美麗島電子報》28日公布最新民調，民調顯示總統蔡英文的信任度為62.9%，執政滿意度為62.5%。而蔡總統民調仍維持高點的主要原因，是因為三倍券在經濟上給予民眾信心，民調顯示有超過5成民眾認為三倍券是好政策。

《美麗島電子報》2020年7月國政民調顯示，民眾對蔡英文總統的信任度為62.9%，較上次略下滑1%，執政滿意度為62.5%；民眾對蘇貞昌的施政滿意度為58.1%。而這次民調也對幾項政策進行調查，其中值得注意的是，有58.6%民眾認為振興三倍券是好政策。

《美麗島電子報》報導，蔡政府打出的經濟牌，確實有穩住民眾信心，尤其在三倍券正式上路後。因為受疫情影響不能出國，加上時間進入暑假，國內近日出現「爆發性出遊」的現象，再加上三倍券加持，台灣各地出也現了「報復性消費」現象，三倍券政策的效果似乎正在發酵。

民調顯示有超過5成民眾支持三倍券，這似乎也反映出，民眾對蔡政府經濟政策買單，進而使蔡英文的支持度居高不下。

(中時新聞網)