（總統蔡英文（前排右2）28日在彰化參訪時，應邀在看板上簽名留念。圖／彰化縣政府提供）

總統蔡英文28日南下彰化縣的「花壇天聖宮」及「彰化開化寺」參拜，並品嘗在地小吃，親自使用三倍券及現金消費，當場鼓勵國人多買、多吃、多逛。陪同的彰化縣長王惠美，當場向蔡總統爭取三項彰化重大建設，包括二林精密機械產業園區、彰化市鐵路高架化計畫，及台中捷運綠線延伸彰化，並將資料轉給蔡總統，希望能多多關照彰化重大建設。

蔡總統28日先後抵達「花壇天聖宮」及「彰化開化寺」，祈求台灣風調雨順、國泰民安，並在「花壇天聖宮」致詞時表示，世界各地新冠肺炎疫情，都還相當嚴竣，台灣疫情相對穩定，各國也看到我國在面臨疫情威脅下，仍然可以從容面對，表示台灣人民相當團結。

面對如此大的挑戰時，國人都配合政府防疫政策，配戴口罩，也因為台灣人戴口罩的習慣，確實比較能夠掌控疫情。更重要的是，台灣現在有很多的政策，也是一樣在進行，整個國家井然有序，這些都是我們國民共同打拚的成果。

隨後，蔡總統在「大叔賣泡芙」及「肯納兒烘培坊」，使用三倍券，購買泡芙與手工餅乾禮盒，並品嘗美味的彰化在地小吃阿璋肉圓，及堂記古早味糯米炸。蔡總統也與商家致意，感謝他們過去這段時間的辛苦，受到在地鄉親及遊客熱情歡迎。

王惠美感謝蔡總統選擇來彰化，將她所剩的三倍券700元，全部花光光，也把握機會向蔡總統爭取三項彰化重大建設，包括二林精密機械產業園區、彰化市鐵路高架化計畫，及台中捷運綠線延伸彰化等。

過去一年多，彰化多了100多個長照點，長照不是只有將日照中心放在一起，而是可以將社會福利、社會安全網，也一併整合在社福大樓，蔡總統聽了非常讚許。王惠美強調，歡迎全國鄉親，跟隨蔡總統腳步來彰化消費，也希望彰化在地商家們，大家一起拚經濟，期許在這段防疫期間，業績仍能蒸蒸日上。

(工商 )