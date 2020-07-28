全聯岡山自動倉儲中設有箱式立庫專區，透過32台穿梭車每小時可處理3200個物流箱，每天可送出1萬個物流箱貨物。（全聯提供）

全聯岡山物流園區的滑道數共81條、72個出貨碼頭，每小時可處理1萬箱貨品。（全聯提供）

全台千店的超市龍頭全聯迎戰中元節，以全台零售業首座最大的「岡山自動倉儲」加強戰力。6月5日啟用的「岡山自動倉儲」總使用面積約1050坪，採用一體式結構，有7台堆垛機，每小時作業量近1萬箱，平日每日可處理10萬箱，每坪儲位數是傳統倉儲的5倍，再加上既有的乾貨和低溫廠，除達成今天下單、明天到店外，其中有4成晚上就可到店。

全聯岡山自動倉儲總使用面積約1050坪，採用一體式結構。（全聯提供）

全聯2011年3月斥資百億元設置亞洲最大的觀音物流廠，和梧棲、岡山3個物流園區，引進日本先進物流系統，2018年再花9.8億元建置岡山自動倉儲，打造八位一體的高科技倉儲，包括「越庫倉、棧式立庫、整箱寄庫倉、拆箱寄庫倉、棧板設備、箱式立庫、分揀機、卸棧設備」，是全台零售業首座最大的自動倉儲，做到省力化、效率化、自動化，全聯物流部協理胡長熹表示，岡山自動倉儲廠內有4台機械手臂，從驗收到出貨完全不需要人力。

近10年來全聯在物流方面約投資250億元，目前物流中心有全台最先進的高速自動分揀設備，自動化過程只需3分鐘，可提升10倍以上的人效，從進貨到出貨可在24小時完成；全台共有340輛配送車，較過去由代送商送貨，服務店數增加1.6倍、運輸車輛是原有的1╱6，效率大幅提升，未來觀音、梧棲也會跟進設立自動化倉儲設施。

岡山自動倉儲有4台機器手臂取代過去以電動車、堆高機將棧板送出並交由人力投貨的作業程序，增進人員作業效率。（全聯提供）

自動存取車，做到無人化、無紙化。（郭家崴攝）

對此，全聯副董事長謝健南表示，全聯目前包含乾貨和生鮮有1萬種商品，是超商2000種的5倍之多，自動倉儲省空間、省力氣、省時間，錯誤率為百萬分之5，對年底前要落實的「實體電商」有幫助，目前越庫和拆箱寄庫約各占一半，未來越庫會減少，比例會降低到只剩5％，除了體積大、蓬鬆的衛生紙，和鮮度大的蛋要採越庫外，其餘95％則會寄庫。此外，原本採用紙本訂貨的生鮮，預計第4季要完成數位訂貨系統，可立即查庫存，使訂貨更精凖、更快。

為迎接8月14日起展開全年最大、業績可破百億元的中元節檔期，預計今年觀音物流廠1天的吞吐量可較平日翻倍，最高約可達25萬箱，岡山約22萬箱、梧棲約20萬箱，將會以泡麵、餅乾等乾糧類備貨量最多，全面備妥實力迎戰。目前岡山物流廠備貨儲位已逾88％，這月底會達滿儲85萬箱，也因自動倉儲啟動，備貨儲位較去年增逾1倍。

岡山三號機械手臂負責堆疊物流箱，疊棧完成後再經包膜，就能送到自動倉儲存放，每小時可搬約1200箱商品。（郭家崴攝）

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