1名從小「A」到大的正妹，自從當了showgirl，才知道胸部大不大，差別真的很大！下定決心隆乳，結果A奶變E奶，讓她自己都滿意得不得了，驕傲宣布「我也把胸部放桌上了」！還自曝，每次洗澡都忍不住偷偷欣賞。

這名年輕女在Dcard驕傲發表《A奶沒想過的事，我也把胸部放到桌上了》一文，表示念書時根本不覺得有胸部有多重要，直到工作當showgirl，「一排站出來我的就比別人小」，於是去年去隆乳。

有趣的是，原PO隆乳前徵得媽媽同意，媽媽還叫她去問小阿姨。原來小阿姨10年前就隆過乳，原PO才恍然大悟，自己錯怪老媽，從小心中埋怨：「為什麼都是同一個外婆，阿姨那麼辣反觀我老媽遺傳給我小奶」。

做完的效果讓原PO非常滿意，躺下來會隨地心引力向外擴張，站著的胸型也美，連男友都說抓起來很彈，「跟他前女友沒隆過的一樣」。PO更說真的好喜歡自己現在的胸部，洗澡前都會自己偷偷欣賞。

看了原PO的深溝照，網友也紛紛讚賞：「辣到爆，想知道價錢」、「真的好自然哦」、「這個奶形狀真的美」、「前女友ㄉ部分直接爆笑」。

(中時新聞網)