中國信託慈善基金會董事長辜仲諒生日前夕，喜抱金孫升格當阿公！辜仲諒長子Jeffrey（辜昱銓）27日晚間喜獲麟兒，辜家第六代正式誕生。辜家友人28日證實有此喜事，辜仲諒得知自己當上阿公後表示相當開心！

今年25歲的辜昱銓是辜仲諒和元配羅惠玲的長子，2019年5月娶回日美混血女友Jessica，小兩口愛情長跑逾10年，結婚一年後在昨天傳出喜訊，送給辜仲諒一個生日大禮，辜仲諒本周五生日，正巧與金孫同星座，也是難得的緣份。

辜昱銓為人相當低調，就連結婚也不像一般富二代大張旗鼓，反而是低調進行，昨日順利得子後在臉書上感謝大家恭喜他們，「雖然我們年紀還很輕，但是我們也在一起7年了（認識10年多）…搞不好也比其他夫婦兩在一起還久…」。

辜昱銓婚後和太太生活在日本，今年因為新冠肺炎疫情嚴重，過年後就一直留在台灣。不過，辜昱銓雖沒有回台接手家業，但家族重要活動都會陪同父親出席，例如2019年底辜家鹿港舊居「大和樓」落成百年活動，辜昱銓就全程出席參與。

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