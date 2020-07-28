中職中信兄弟本土投手廖乙忠今（28）日先發對決樂天桃猿，他投6局失1分，力助中信兄弟4比1擊敗樂天、中止對戰2連敗，廖乙忠拿到勝投中止個人、跨季對戰4連敗、一掃本季對戰猿隊一勝難求的陰霾。

中信兄弟派出本土投手廖乙忠先發，主投6局被打5安打失1分，拿到本季對戰桃猿隊首勝、中止本季對戰3連敗；猿隊先發洋投威拉諾投了7局被打8安打、失3分。不過，樂天單場3失誤、被4次盜壘成功，種下敗因。

兩隊打擊火力一直無法有效串連，直到6局上，中信兄弟第9棒吳東融敲安上壘，並在盜上二壘時，猿隊暴傳讓吳東融直奔三壘，隨後王威晨補上安打，中信兄弟搶下第1分；詹子賢再以安打，帶進2打點，中信兄弟取得3比0領先。

6局下，中信兄弟投手廖乙忠投成滿壘，再被猿隊陳俊秀打出高飛犧牲打，猿隊拿下1分後無法再續得分攻勢；8局上，中信兄弟張志豪從猿投蘇俊璋手中開轟，中信兄弟再添1分、4比1領先桃猿至終場。

(中時 )