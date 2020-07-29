全球新冠肺炎疫情爆發期間採取嚴厲封閉措施，許多無法上班的父母多購買玩具為停課在家的小孩解悶，雖然零售商的玩具銷售量因此大增，但封閉令商家難以補充庫存而使玩具商無法雨露均沾。

美國兩大玩具商孩之寶（Hasbro）和美泰兒（Mattel）指第2季疫情爆發期間，全球零售商的玩具銷售量大增，但他們的營收卻大減。

零售商不積極補充庫存，使美泰兒第2季營收年跌15％至7.32億美元，孩之寶年跌29％至8.6億美元。

美泰兒表示其芭比娃娃在零售商層面銷售年增35％，但其批發銷售僅成長7％。生產大富翁和射擊遊戲品牌Nerf等玩具的孩之寶，也表示其產品在零售層面銷售大增50％，年增幅度是其批發的5倍。

反映市場需求的銷貨點（point-of-sale）跟玩具商實際批發業績呈巨大落差，反映全球疫情造成極端的銷售環境。

玩具商指全球約30％零售店面，在第2季初因疫情被迫關門而導致銷售中斷，無法向玩具商下單補庫存。

各國陸續解封讓零售店面重新開放後，卻因疫情不明朗，和部份零售連鎖店財務不穩，使零售商的補充庫存態度謹慎而拖累玩具商出貨。

美泰兒執行長克瑞茲（Ynon Kreiz）指零售商不輕易回補庫存，心態是走一步算一步。

但實體店面關門推高網購需求，美泰兒指其北美第2季線上銷售量倍增，孩之寶的數位銷售成長逾10％。

儘管如此，亞馬遜等網購平台的庫存量，通常低於實體店面零售商。即使實體店面商家在疫情期間轉向線上銷售，也會跟網購商一樣不會建立大量庫存，因為其店面關閉後讓庫存需求也跟著下降。

即使這兩大玩具商第2季都出現淨虧損，但仍看好各國逐步解封，能帶動其下半年銷售量回升。

(工商 )