壽險業進入六年的「脫胎換骨」期，活不活得過2025年揭曉。保險局局長施瓊華28日揭露金融六大興利第一案，即確定保險新一代清償能力（ICS2.0），將與大魔王會計IFRS17同年在2026年上路，2026年首次揭露接軌成果時，保戶及投資人就能看見真正健康的保險公司。

保險局分析，接軌ICS2.0及IFRS17的期間，即從2020年到2025年底，壽險業將有五大轉變，一是保單轉型，由長年期保證利率保單轉為短年期、非一率到底的保單；二是投資策略改變，不能再在股市、債市裡殺進殺出，必須強調資產負債管理；三是必須強化資訊系統升級及投資，才能因應隨時要計算的負債、資產價值及保單分組分群等要求；四是這幾年獲利要儘可能留在帳上，彌補可能出現的財務缺口；五是有能力就儘可能增資，強化資本強度。

壽險業者亦表示，這六年的期間各公司都必須不斷試算，補足準備金、資本缺口，但有些小型公司未必能成功「轉型」，未來新制度上路後，將是「大者恆大」，小型公司若轉不過，即可能會被併購或自願出售。

大魔王會計IFRS17是負債面要以公允價值衡量，也就是長年期保單要用一「折現率」，折算到現在的價值，簡單來說，就是30年後可能要給付100萬元的固定利率保單，要用現在市場利率加一貼水，折現到現在可能要95萬元，但準備金若只有提存80萬元，缺口就是15萬元，舊有高利率保單利差損的問題會浮上檯面，壽險公司就面臨增提準備金。

而新一代清償能力則是用同樣的方式計算壽險業資產與負債是否匹配，施瓊華表示，IFRS17與ICS2.0會用同一條折現率，且二者都延到2026年上路，讓壽險業者不會有準備上的落差，但IFRS17首次財報揭露是2026年的首季財報，即4月底，ICS2.0是半年報，當年8月底才會揭露，資本適足率要達100％才算合格，否則就要增資。

但因為這是與國際接軌的大工程，ICS2.0將分三階段準備，2020~2021年是在地試算，用較多台灣的假設，2022~2024年就是與國際平行測試，2025年多一年接軌準備期，2026年正式接軌，接得上的公司即成功國際化、透明化、健康化，能獲得保戶及投資人青睞，亦算是金融興利的措施。

施瓊華表示，第一階段在地試算，至少前八大資產上兆元的壽險公司都會參與，逐步參與國際調整的過程，另外國泰人壽、富邦人壽及南山人壽亦會加入歐盟的試算過程，反應台灣長年期保單的特性，盼未來ICS2.0的假設中，可加入長年期保單的相關假設，如折現率基礎是否國外投資部分，就用國外的債券利率等，都有助協助國內壽險公司無縫接軌國際新制度。

(工商 )