行政院長蘇貞昌今（28）日表示，為了讓孩子們有安心舒適的學習環境，他日前宣布111年2月前全國中小學，班班有冷氣，不分中央地方，也不分部會，及早做好規劃，務必依期程於111年2月以前讓全國中小學班班有冷氣。

蘇貞昌今日視察彰化縣老舊校舍改善及太陽能光電設置情形，他指出，蔡英文總統指示，要給全國的孩子有安全、舒適的校園學習環境；對此，行政院在去（108）年核定第二期校舍耐震補強經費，已經把校園安全的最後一關拼圖做好。在這麼熱的天氣裡，中小學還有很多孩子在悶熱的天氣中無法安心、舒適學習。因此在21天前，他宣布「全國中小學，班班有冷氣」的政策。

蘇貞昌說，裝設冷氣要用電，而太陽光電可以發電，種樹則可以節能減熱，三者需同時進行。為了守護校園裡孩子的安全，在電力方面，他已請經濟部協同台電、教育部、地方政府等先檢查所有線路，並且在兩個月內做好。另外，為了讓孩子能夠在舒適環境學習，相關冷氣發包及採購等事項，也請經濟部及公共工程委員會務必做好。對於相關縣市政府應配合及未來冷氣使用、分擔等事項，責成教育部都要及早做好規劃。

蘇貞昌也提到，在學校種樹，不只為了校園節能減熱，也是對孩子最好的生活教育。全國現有343萬株都是小樹苗，請農委會研議讓學校種「對的樹」，提供適地適種的苗木，例如中部以南的?凰花、九重葛，以及北部的杜鵑花都很好。也請教育部在各縣市校長會議中，提供完整的種樹SOP（標準作業流程），包括每個步驟、執行單位及完成期程等。他請農委會及教育部配合，立刻盤點全國學校不適合的樹種，趁早抽苗換株、汰壞換好。

(工商 )