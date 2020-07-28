明(29)日環境風場轉偏南到東南風，花東地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨，中午過後各地出現午後雷陣雨機率高，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率，沒下雨前仍悶熱，各地高溫普遍在33至35度。目前太平洋高壓西伸重新掌控西太平洋，颱風目前仍沒有明顯發展趨勢。

氣象達人彭啟明表示，明天開始轉為偏南至偏東風環境，降雨區域以東半部為主，也會蔓延到西半部靠山區，下周日(2)至下周四(6)天氣稍變，水氣稍微增多，未來天氣還是要看太平洋高壓動態而定，由於今年太平洋高壓「不按牌理出牌」，天氣仍有相當變數。

彭啟明指出，雖然近幾天午後熱對流發展旺盛帶來的雷陣雨讓各地高溫獲得舒緩，但明天大台北地區、花蓮縱谷及南投近山區局部區域仍有36度以上高溫發生機率，民眾還是得多留意。

他說，南海至菲律賓海域水氣顯著增多，但目前仍缺乏擾動發展的動力條件，加上太平洋高壓西伸重新掌控西太平洋，大家關注的颱風目前仍沒有發展趨勢，很大機會7月無颱的歷史紀錄會被打破，目前仍待觀察。

台灣颱風論壇臉書專頁指出，每年平均發布警報的颱風僅佔2成，即使有颱風生成也不見得會來台，機會本來就沒那麼高，將會密切觀察。

(中時 )