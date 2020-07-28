鄭照新臉書。

鄭照新臉書。

wecare高雄日前指控國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的競選標語，「高雄事，我的事」涉嫌抄襲屏東市長潘孟安的標語，「屏東市，我們的事」，但李眉蓁競辦發言人鄭照新在臉書上打臉表示，潘孟安才抄別人的！

鄭照新指出，wecare高雄指稱李眉蓁抄襲潘孟安2014年的競選標語，但事實上，李眉蓁在2014年的時候早就用過「高雄事，我的事」這個標語，根本沒有抄襲的問題；而wecare高雄不說還好，一提到潘孟安，鄭照新反而發現潘孟安的競選標語整體設計，從文字、字體都和2014的台北市議員徐弘庭神雷同，連文字後面的句點、藍色背景，還有文字下面的箭頭設計都出奇相似，讓他直呼「wecare高雄別在害自己人了！」

文章發出引來網友討論，表示「以為跨過濁水溪就沒人發現了嗎？哈哈」、「WC本就是台灣亂源的一堆，怕社會安詳，他們就沒有舞台了」、「連藍色背景都抄襲」、「打臉自家人！糗大了」、「什麼都是綠共能用，別的顏色就不能用」、「這群人真的很無聊，沒什麼好說的」。

(中時新聞網)