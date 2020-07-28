過去10年，全世界吃素人口激增，尤其是歐美，吃素人口增加一倍，原因一是環保，二是健康。但有趣的是，女性似乎更熱衷吃素，男人始終興趣缺缺，原因令人好奇。

根據英國「素食主義者協會」的調查，英國素食者當中，女性人數是男性的2倍。美國吃素的人當中，女性更是占了79%。如此懸殊的比例，原因出在哪裡？

有一說是動物權利主張是和女權主義是一起出現的，激進的女性主義人士當時把拒絕吃肉視為對父權主義的反叛。

這似乎有點道理。從人類在地球上生活開始，「肉」和「性別」就有高度的聯繫。打獵是男人的事，男人帶回獵物餵飽全家，女人採集植物性食物。對於黑猩猩來說，男性狩獵愈成功，牠的社會地位就愈好。

雖然現在男人已經不需要為了養家糊口出去打獵，但「肉」與「勇猛」、「男子氣概」這些概念的連結並沒有被切斷；一項2018年的研究發現，藉由吃肉獲得「活力」、「力量」，還是很多人普遍的觀念。

英格蘭東北部的新堡大學（Newcastle University）講師理查森Michael J Richardson就正在研究肉類與男子氣概之間的連結，並說人們對男性氣質這一明顯挑戰的反應方式可能會有所不同。他發現，認為自己很健康，有健身的年輕男性，會傾向於更加堅定地捍衛自己的肉類飲食。理查森今年底會出版他討論男子氣概、女權主義和家庭、食物之間的關係的新書。

男人吃素，可能會被笑娘娘腔。（圖片來源：pixabay）

理查森自己已經吃素3年，當他3年前宣佈自己吃素時，他的朋友圈反應頗為玩味，有些朋友甚至出現略帶攻擊性的言論，指他變得軟弱、是同性戀。

吃素的男性，甚至會被嘲笑是「大豆男孩（soy boy）」，缺乏必要的男子氣概。幾年前，在Twitter上很流行使用這個名詞，而且通常和「弱者」、「娘娘腔」連在一起。

這種對男性吃素的負面看法，很可能是導致男性吃素人口遠遠低於女性最主要的原因。就算男性想要少吃肉或停止吃肉，他必須得到社會的認同，才比較能夠實踐，尤其是在西方社會。

英國威爾斯從事漁產生意的希比斯（Mark Hibbitts），7年前他的太太決定改吃素，這讓他很火大，他決定展開研究，希望研究的結論能夠說服他太太「改變這愚蠢的決定」。

結果，最後改變決定的是他自己。他做了一堆研究，發現畜牧業很殘忍且對環境造成破壞，「我發現自己沒辦法再支持這產業。」

他說服自己加入妻子吃素的行列，朋友們取笑他，但他不放棄，還努力向朋友推銷吃肉對人道、健康和環境的影響，多名朋友聽進去了他的勸告，已經大幅減少吃肉和奶製品，還有朋友和他一起改吃素。

在東方，只要說「因為宗教」、「因為健康」而吃素，沒有人會因此被批評；但在西方，從統計上看，希比斯的例子畢竟還是少數，男性吃素，所面臨的社會壓力遠比女性大得多。

(中時新聞網)