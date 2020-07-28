李眉蓁論文抄襲風波，重創國民黨選情，57秒快閃記者會更是讓火直燒黨中央與黨主席江啟臣，「焦糖哥哥」陳嘉行也以中山大學學生身分開酸，卻因自己「特權入學」反遭砲轟，就連知名挺綠學者管仁健也開炮，重批陳嘉行「龜笑鱉無尾」、「知不知道恥字怎麼寫」、「李眉蓁比你還正派一點」。

管仁健投書媒體，表示李眉蓁論文風波確實惹眾怒，但由焦糖哥哥來譴責，就好似「卡神」楊蕙如痛批網軍一樣。他說，李眉蓁只有五專學歷進了碩士班，已經埋下不定時炸彈，但陳嘉行更離譜，僅有高職學歷，中山大學社會所卻在2019年量身訂做「焦糖條款」，臉書追蹤10萬就可入學，若按此標準，網紅蔡阿嘎的2歲兒子蔡桃貴粉絲整整是陳嘉行兩倍，是不是可以直接當「焦糖哥哥」的同學。他更質疑，既然想唸書，為何不能從大學開始唸起？難道「臉書焦糖十萬讚」遠勝「勝讀管大五年書」？

管仁健表示，李眉蓁的在職專班學費比日間部昂貴，學校本意就是增加財源、「劫富濟貧」，否則恐怕教授薪水都發不出。失學多年、無大學文憑的中年人想洗學歷念在職專班，學費多繳點也算是盡一點社會責任。反觀只有高職學歷的陳嘉行，卻要跟年輕人搶日間部名額，他說，當然可以拿錄取通知單證明甄試的口試成績很高，但此招無疑是勝之不武，用合法卻無恥的手段偷走日間部一般學生的寶貴名額。

管仁健說，自己52歲想上研究所，還不是乖乖報名考試，去年才38歲的陳嘉行，要讓人服氣，就該自己放棄甄試，只考筆試，若用筆試考上，今天要消遣李眉蓁，國民黨也沒人敢嗆聲。結果陳嘉行說自己很努力，第一學期卻僅修7學分，被質疑時卻不解釋清楚，只回「去問中山大學」，跟李眉蓁有何不同？根本「龜笑鱉無尾」。

管仁健列舉自己研究所成績：「第一學期修11學分，第二學期修12學分，第三學期修10學分，第四學期為了寫論文才只修3學分，總共修了36學分，總平均92.53分，全班成績第1名畢業。發表於學術期刊論文2篇，碩論91分，還是全班最早通過論文口試」。痛批陳嘉行讀研究所的表現，把台派的臉都給丟光，「知不知道恥字怎麼寫？」

(中時新聞網)