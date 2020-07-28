在喬治佛洛伊德(George Floyd)事件發生後，全美國進入了一股巨大的「反種族主義」聲浪，受到此風氣影響，美軍的一些南北戰爭-南軍的紀念人物也被檢討，12座以南軍將領為名的基地都被提出改名。

白宮對此不太認同，川普認為許多基地都很有光榮歷史，人們不一定知道基地名字來源哪個人，卻會記得許多壯烈的二戰英雄出自那些軍事基地。有一種看法認為，那麼就以二戰英雄的名字來當作新的基地名字不是更好？

從6月中旬，美國陸軍就已經配合現在的反種族主義風氣，所有南方邦聯旗不得再使用。這一件事沒有太多阻力，但是又有聲音提出，許多美軍基地是以南部邦聯的著名軍官命名的，比如阿拉巴馬州的拉克堡(Fort Rucker)，是以艾德蒙‧拉克(Edmund Rucker)為名；北卡羅來納州的布拉格堡(Fort Bragg)，是以布雷克頓‧布拉格(Braxton Bragg)為名；喬治亞州班寧堡(Fort Benning)，以亨利‧班寧(Henry Benning)為名。上述的這些南軍人物，都被視為種族主義的支持者，甚至是錯誤政策的幫兇，應該也要改名。提出的理由也很難反駁：非裔美國士兵到南軍將領命名的基地受訓，讓他們很難相信自己是為族群平等而戰鬥。

美國總統川普對此不以為然，他認為「軍營的名氣，早就超過南軍將領本身」，這些軍營所培養的美國大兵們，在一戰、二戰都表現出超凡的鬥志與高尚情操，這些都是軍營的光榮歷史，若是改名，這些歷史就中斷了，川普認稱，這些基地是 「美國偉大遺產的一部分 」，他會動用總統的權力，否決改名的法案。

白宮新聞秘書凱莉‧麥肯尼（Kayleigh McEnany）在一次新聞發布會上表示：「許多在海外喪生的士兵，他們來自於這些基地，改名相當不合適。」

麥肯尼補充說：「這些基地的名氣超過了那些南軍將軍，這些基地是以其中的英雄而聞名的。其中的英雄包括各個族裔，有黑人、白人、西班牙裔等等。」

然而，麥肯尼提到的各族裔的英雄是偉大的美國人，這些英雄似乎可以當作新的基地名。

德州月刊建議，越戰英雄羅伊‧貝納維德斯，更適合做為德州胡德堡基地的名字。(圖/美國陸軍)

一場民主與共和兩黨的議員，正在發起一項「以美軍榮譽勳章獲得者的名字，來命名基地」的議案，這些議員正在推崇綠扁帽成員羅伊‧貝納維德斯（Roy Benavidez）來命名基地，他是墨西哥農民的後裔，出生卑微，1952年入伍擔任國民警衛隊，1955年轉為美國陸軍，之後參與越戰，表現出驚人的戰鬥意志與袍澤之情。

1968年，貝納維德斯自願執行一項營救12名士兵的任務，遭到北越守軍的強烈阻止，史稱「6小時地獄之戰」，他遭受了20多發槍擊、刺刀和彈片傷。他強忍著傷勢回到基地時，被軍醫宣告傷重死亡，但是他僅是昏迷，當他被放入裝屍袋中時，已經甦醒，他努力以吐痰示意醫生，自己仍然活著，隨後軍醫趕緊為他輸血。

1981年，美國總統雷根為貝納維德斯授與榮譽勳章。(圖/美國陸軍)

13年後，貝納維德斯因「無所畏懼、頑強的奉獻精神，以及面對壓倒性敵人，仍然極端勇敢」，被授予榮譽勳章，是少數得到榮譽勳章的存活軍人。

參議員呼籲，以貝納維德斯的名字，來重新命名德州的胡德堡，這座基地是紀念南方邦聯將軍約翰·胡德(John Bell Hood )。倡導者們也列舉其他的婦女和黑人等退伍軍人的名字，作為新的美軍基地名字。

(中時新聞網)