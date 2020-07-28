據新華社28日報導，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴28日與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯共同以視訊會議形式主持第八次中歐經貿高層對話。雙方圍繞「開啟後疫情時代中歐合作新局面，引領全球經濟穩健復甦增長」主題，進行了深入、坦誠、務實、高效的討論，就共同抗擊新冠肺炎疫情、全球經濟治理、產業鏈供應鏈安全、中歐投資協定談判、世貿組織改革、擴大市場開放、數位經濟、互聯互通、金融和稅務領域合作等達成一系列豐碩成果和共識。

雙方認為，今年正值中歐建交45週年，在全球新冠肺炎疫情和世界經濟受到嚴重衝擊的特殊背景下，中歐舉行經貿高層對話意義重大。雙方願共同努力，認真落實好中國國家主席習近平與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩視訊會見以及第二十二次中國－歐盟領導人會晤達成的重要共識，增進相互理解和包容，在不確定性中創造確定性，增強市場信心，共同推動後疫情時代中歐經貿合作再上新台階。

劉鶴表示，新冠肺炎疫情是人類社會面臨的共同挑戰，中歐作為兩大主要經濟體，推動全球團結抗疫和經濟復甦，共同維護多邊主義和自由貿易體制，有利於中國，有利於歐洲，

有利於整個世界。東布羅夫斯基斯表示，歐盟和中國是重要合作夥伴，推進歐中關係發展符合雙方共同利益。

(中時 )