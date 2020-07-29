美國新冠肺炎疫情升溫威脅經濟復甦，且美國將維持低利率更長一段時間，皆讓美元承壓，美元正朝著2011年4月以來最大月線跌幅方向前進。鑑於美元頹勢，高盛預估未來12個月金價可望衝上每盎司2,300美元。

追蹤美元兌一籃子貨幣的ICE美元指數，28日小漲0.7％，報93.737美元。27日盤中美元指數一度降至2018年6月以來新低水準。

聯準會（Fed）將利率將至接近零的水準，令美元的投資吸引力下滑。美國新冠肺炎確診人數不斷攀升，投資人近幾周出脫美元，買進疫情較不嚴重的國家的貨幣，加重美元跌勢。

7月至27日止，美元累計下跌3.8％，正朝著逾九年來最大月線跌幅方向邁進。

在此同時，高盛基於美元的儲備貨幣地位不確定性上升，預估未來12個月金價可望上升至每盎司2,300美元，較目前已升抵紀錄新高的價位再上漲將近20％。

金價繼27日刷新歷史新高紀錄後，現貨金價28日盤中下跌0.3％，報每盎司1,936.5美元。紐約黃金期貨價盤中小漲0.13％，報1,957.9美元。 由於地緣政治緊張加劇、美國政治和社會不確定性揚升，以及美國疫情升溫，高盛分析師認為金價仍有充足的上漲空間。

鑑於美國實際利率預料走低，高盛重申3月份的長期金價建議，並將未來12個月的金價預測由每盎司2,000美元上調至2,300美元，調幅為15％。

高盛同時上修未來12個月的銀價預測，由每盎司22美元上調至30美元，調幅約36％，目前銀價為每盎司26美元。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，政府大手筆注資救救。高盛指出，美國不斷推出刺激計畫，援助飽受疫情重創的經濟，導致美國債務急速躥升，政府可能容許通膨上升來減輕債務壓力，進而提振貴金屬價格。

(工商 )