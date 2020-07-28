蔡英文總統28日到彰化走透透，上午吃小吃花光三倍券，下午企業參訪，至口罩國家隊中衛口罩參觀，內政部、經濟部也有多位官員陪同。（摘自臉書）

彰化縣28日可說是冠蓋雲集，中央大官幾乎都來彰化了！蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都到彰化參訪、視察，中央部會首長、次長、署長、主委、局長都來陪，加上各自的幕僚、攝影官，讓人有種錯覺，行政院彷彿進行「彰化一日移地辦公」！

除了蔡英文總統至彰化走透透，參拜廟宇、吃小吃有內政部長徐國勇和黨籍地方首長、民代陪同，下午企業參訪則有經濟部次長、工業局官員陪同。

行政院長蘇貞昌下午至陽明國中單一地點視察，陣仗更是驚人；經濟部長王美花、教育部長潘文忠、國教署長彭富源、行政院中部辦公室正、副執行長蔡培慧與洪宗熠都到了。

再加上官員們的隨行幕僚，光院長與部會級新聞攝影官就來了5、6人，令地方民代與媒體見識到中央等級的陣仗與排場。農委會主委陳吉仲也很忙，上午先走訪彰化埔鹽大有社區，宣傳農遊券振興農村經濟成效，下午再趕到彰化市陪院長參訪校園。

行政院將推動全國中小學教室裝設冷氣，月初閣揆蘇貞昌宣布要在2022年2月前完成；他指此行主要在借重「彰化經驗」讓更多學校參與太陽光電，且校園種樹減熱等必須同步進行。

彰化縣在前縣長魏明谷任內開始推動校園種電，全縣已有206校完工併聯，參與學校數居全國第一，其中如陽明國中、北斗國中等校每年可獲60、70萬元種電回饋金，陽明國中已有24間新校舍教室完成冷氣設備裝設。

在陽明國中校長余立焜全程解說下，蘇貞昌關心老舊校舍整建，並參觀新建校舍、泳池及屋頂光電設備，他見到校內黑板樹樹根破壞地面水泥，有感而發指出要種對樹，種錯了就要及早砍除；校方還安排學生介紹「引陽入室」專利設備，解說如何將陽光引入教室節能，讓蘇貞昌頻頻點頭稱讚。

(中時 )