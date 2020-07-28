董至成當年憑著董月花一角，紅遍大街小巷。(本報系資料照)

藝人董至成當年憑著在《紅白勝利》扮演「董月花」一角，紅極一時，近來轉戰臉書直播平台當來賓，還曾被旁人壓頭舔桌上麵粉，一度引發PTT網友熱議。甚至還有人發文直呼心酸，認為董至成以前也是一號人物，不解一盤好棋怎麼走到這地步？然而今日週刊就揭密董至成擔任直播來賓一場價碼，賺得錢可能還遠超過這些心疼他的網友。

有網友曾在PTT發文，表示在直播拍賣看到董至成當配角，感覺很心酸，「董至成董哥，剛剛在滑臉書直播拍賣，赫然看到董哥站在叫賣哥旁邊一起賣東西。對比以前的百戰百勝，董哥也是一號人物，這盤棋本來是好棋，是怎麼走到今天這局面啊，感覺心酸。」

該PO文瞬間吸引上百網友留言討論，「我倒覺得很強 能屈能伸」、「總歸一句，拉不了主key」、「很典型的演藝圈浮沉路」、「我也有看到，感覺就像一個小弟一樣，也沒啥說話的機會，很沒存在感」、「直播才是未來」。

不過董至成在臉書拍賣一場的價碼，可能還比網友一個月賺的錢還多。據鏡週刊報導，董至成平均1週演出2場，每場價碼約3萬元，而他也因為效果好，大受歡迎，業者還特地租房給他住，避免他在台中工作地、台北住處來回奔波，連三餐也包了。

(中時新聞網)