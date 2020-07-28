近日傳出美國有人收到不明的種子及土壤包裹，並懷疑來自大陸，而台灣28日也有民眾收到一件來自大陸的培養土包裹，對此防檢局證實此項消息，並已經全數銷毀不明土壤0.22公斤。

日前有網友張貼出一張來自大陸上海的不明包裹，外包裝寫著植物培養土，讓他趕緊致電農委會處理。而防檢局表示，今日收到民眾主動寄送提交一件來自中國大陸之植物培養土包裹0.22公斤，經檢疫發現含有土壤，已立即予以銷燬，以防範國外有害生物隨之傳入我國，避免影響農業生產安全。

防檢局說明，因土壤可能附帶線蟲、病原菌或害蟲等植物有害生物，若不慎傳入台灣，恐感染植物造成損害，因此「植物防疫檢疫法」第15條規定，土壤及附帶土壤之物品屬於禁止輸入之檢疫物，多國也都將土壤列為禁止輸入物品。

最後，防檢局呼籲，民眾收到國外寄來的動植物產品，請保持包裝完整，並主動送交鄰近防檢局轄區分局處理，不要自行丟棄，以免有害生物傳入擴散，共同維護農業生產環境安全。

(中時新聞網)