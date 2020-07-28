南海態勢圖。（取自Yahoo TV 鄉民來衝康）

對於中國大陸與美國在南海的緊張態勢，退役少將于北辰表示，南海勢必一戰，最可能的部分，就是黃岩島，應該是在美國大選30天前左右。

于北辰分析，台海對中國大陸沒有退讓空間，但南海對中國大陸是有退讓空間的，美國也很聰明，如果用台海來製造選舉利多，那他完蛋了，台海是馬蜂窩，捅不得，一捅會引起無法收拾的後果。

「但南海不一樣」，于北辰指出，南海對中國大陸而言，是有彈性的，對於局部區域戰略利益來說，可以收與放。

于北辰說，對於太平島，若美國上太平島變成前進基地，中國大陸有理由護衛領土，因為太平島有中華民國駐軍，在中國大陸想法，那也是「九段線」裡面，也是領土一部分，美軍如果上去，就違反中國大陸「不得外力介入」，共軍就可以堂而皇之出兵。所以美國出兵太平島，那就跟台海一樣，也是捅不得的地方。

「最可能的部分」，于北辰推測，就是大家都不敢吃、吃到也不敢拿下來，就是黃岩島，中國大陸、菲律賓都說是他們的，台灣也說是我們的，每個人都說要，但是每個人都不想要。

于北辰指出，黃岩島佔領的機率小，應該是打了就跑。另外，轟炸有所謂「精準接戰」、「作秀式打法」，美國要衝選票的話，應該是精準一點，要打哪裡就打哪裡，甚至預先宣告，要打哪塊地方，才符合美國的「大內宣」，要對內部選民交代。

趙少康追問，如果美國炸了黃岩島，中共會如何反應？于北辰補充，中國大陸應該會退讓，因為共軍沒有實質派兵佔領，如果有佔領，共軍就不會退了，有打下來又不佔領，表示這裡是可以忍讓的，也不需要為了黃岩島真正跟美國翻臉，共軍跟美國翻臉的本錢還沒到位。

(中時新聞網)