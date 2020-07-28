在美國多州傳出收到來自大陸包裹中含有不明種子後，當地政府警告民眾勿種植，引起關注。對此，陸外交部28日表示，按照國際規定種子為禁限寄範圍，且郵包上的中國郵政單據是偽造的，已商請美方退回大陸。

根據大陸外交部網站指出，外交部發言人汪文斌表示，植物種子屬於萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）禁限寄規定的範圍，中國郵政嚴格執行萬國郵聯的禁限規定，嚴禁收寄種子類的物品。

汪文斌表示，近期美國郵政發現一批郵件，其中有植物種子的包裹，經與中國郵政確認，這批郵政上的中國郵政單據屬於偽造，其單據與資訊項等存在許多錯誤，中國郵政已協商美國郵政將這批假郵件退回中國，以便陸方開展調查。

外媒在26日報導，美國維吉尼亞州和猶他州部分民眾收到來自大陸的奇怪郵件，內有不明種子，當局已告知居民不要種植任何來路不明的種子，並警告恐怕是出自侵入性的植物，會對環境造成破壞，取代或摧毀原生植物與昆蟲，並嚴重損害農作物。

此外，外傳台灣也有收到陸包裹中含有不明土壤，農委會防檢局28日表示，土壤是禁止輸入的物品，可能含有害生物，收到境外土壤包裹應主動送驗。

(中時新聞網)