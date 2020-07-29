（統一速達行銷部經理任經文代表公司領獎與致詞。圖／張佩芬）

2000年10月6日以「黑貓宅急便」品牌正式營運的統一速達，獲得今年台灣服務業大評鑑物流宅配業首獎，公司高階指出，20年來統一速達不只是配送包裹，更是收、寄件人之間聯繫情感的橋樑，要讓每一位消費者都能感受到黑貓宅急便『小心翼翼、有如親送』的精神。

公司在第一線服務的宅配員（簡稱SD），都是高中職以上，以擁有汽車開車經驗，具備服務熱忱，個性主動積極，喜歡與人群接觸者為錄取基本條件。

對於SD職涯的發展，黑貓宅急便提供暢通的晉升管道，許多新進SD表現優異，在3年之間就可以晉昇成初階主管（組長）。在營業所中，所有的主管包含所長、區經理等，皆是從基層SD做起，若未來想轉換跑道，也可以輪調的方式到總部後勤單位，歷練不一樣的工作內容。

統一速達已連續十年舉辦「傑出員工頒獎」，今年自全國各單位遴選出表現傑出的員工，評選的獎項共有四個，分別選出「績優經理人」6名、「績優營業所長」4名、「年度傑出員工」60名與「連續15年行車零事故安全駕駛」29名，共計99個名額。

公司配送服務流程從晨間理貨開始，依包裹的配送地址按照組別及路線別做包裹分貨，先理常溫、再理低溫包裹，且依照時間帶路線進行裝載；配送前先電聯收件人確認是否可收件，且確認託運單上配送地址正確，包裹送達後需請收件人確認包裹且在司機隨身配備的PP資訊設備(Portable POS)上完成電子簽名，即時傳輸配達資訊；針對不同區域的交通狀況、寄件類型等，來搭配不同的交通工具，除一般集配車外，也會有板車、電動機車等不同的工具。

每一位新進SD都會完成人資部規劃的3週新人訓練課程，考核通過後之後進入營業所服務，並以保母制的方式，由資深SD同仁帶領新進同仁一起實地執行各項服務及作業，並著重安全的觀念意識，由資深SD同仁帶同新進同仁一起跟車執行，通過考核後後才讓新進同仁實際上路，確保送件的流暢度及行車安全。

公司2018年1月導入智能客服系統，提供線上即時服務諮詢，滿足消費者快速Q＆A回應；為讓整體服務網絡更加完整，黑貓宅急便目前提供網路客服及電話客服等方式，讓民眾隨時都可以查詢貨品配送的進度。

2019年12月導入PP資訊設備(Portable POS)線上簽名服務，讓寄件客戶更即時查詢收件者簽名檔完整記錄。2020年4月將icat手機APP服務功能再升級，讓民眾預約寄件及查詢貨物配送狀態更即時又方便，並新增可至黑貓宅急便對外營業站所結合智能櫃臺提供快速自助印單服務。

2020年2月新增並推動與各地7-ELEVEN合作包裹「宅轉店」服務，當宅急便司機配送包裹時，若遇收件人不在家時，經司機電話聯絡收件人是否願意將包裹轉放至住家附近的7-ELEVEN門市，收件人同意後司機即會發送簡訊請消費者回覆確認轉送訊息，再將原要宅配的包裹轉送到收件人住家鄰近的門市，待收件人有空時再前往7-ELEVEN門市取貨，滿足平日不方便在家收件的消費者的服務需求。

統一速達黑貓宅急便在2015年曾經獲得工商時到務業大評鑑-物流宅配業金牌，這次再得獎，公司感謝消費者及媒體的認同，表示會持續努力，追求服務最高境界。

(工商 )