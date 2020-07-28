一位網友提出，其實「公平什麼的一點都不重要，重點是參與感。」（摘自PTT）

配合政府振興活動，教育部體育署特自運動發展基金提撥新臺幣20億元，發放400萬份價值500元「動滋券」，鼓勵民眾出門挺運動，振興運動產業發展。今（28）在律師見證下進行公開抽籤，不過邀請國手射飛鏢選出亂數種子的橋段卻挨轟，引起網上罵聲一片。有網友指出，其實根本無關結果公不公平，而是在「參與感」3個字。

在體育署公開抽籤後，PTT上對動滋券罵聲不斷，有網友表示「上去射個飛鏢然後再電腦亂數抽出，到底？中獎還要明天10點才能查詢，那請國手射飛鏢要幹嘛？請體育部署長來射不就好了」直呼浪費錢、浪費時間。在網上引起議論。

不過，另一位網友提出，其實「公平什麼的一點都不重要，重點是參與感。」他表示，你在那看直播，最後發現根本不知道有沒有中，還要明天才知道結果，大家就沒參與感啊。網友接著指出，如果改成今天的直播拿掉，直接寄簡訊給有參加的人，民眾點選簡訊上附的網址，進去後有個轉盤，轉一下就知道有沒有中獎。「那些沒中的人會覺得是自己運氣差，而不是程式不公平好嗎？」

該網友作出結論，動滋券之所以被罵的臭頭，是因為為了抽獎還去射飛鏢決定亂數種子，與其這樣，還不如做好使用者體驗。表示「誰跟你說民眾在意的是公平與否了，大家會罵是因為沒有參與感啦」。

貼文一出後，不少網友讚同表示「你這玩法比較好」、「明天來體育署報到」、「至少也要讓大家可以立刻上網查，搞得看直播的人像智障一樣」。不過也有人認為「都是你繳的稅怎麼會沒有參與感？」、「啊你這種選法是要跑幾次才能玩完？」、「結果大家同時連線，系統又塞爆啦慘」。

(中時新聞網)