為強化保險公司清償能力，合理反映保險業經營風險、保障保戶權益及維持金融穩定，金管會今公布「保險業新一代清償能力制度」，將分3階段導入保險資本標準（ICS）2.0版，為期5年的準備測試期，預計2026年全面適用。

金管會主委黃天牧上任之初，提出「金融業6大興利方案」，其中一項就是「保險業新一代清償能力制度」，金管會已於7月7日召開「保險業新一代清償能力制度相關推動時程」會議，與保險業負責人及相關單位溝通說明政策方向，廣泛交換意見。

金管會保險局長施瓊華表示，國際保險監理官協會（IAIS）已於去年11月阿布達比年會通過保險資本標準（ICS）2.0版，並自今年起進入5年監測期，於2026年正式實施。

有鑑於國際制度對資產與負債的衡量方式均採公允價值評價，考量未來實施國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS17）以公允價值衡量保險負債，有助於公司全面落實資產負債管理、增強財務體質並承擔各種風險之能力，因此參考ICS發展台灣保險業新一代清償能力制度。

現行RBC制度與ICS規定於評價方法、自有資本及風險資本等差異，我國保險業新一代清償能力制度將採「循序漸進」導入之作法，包括持續修正並檢討相關措施、在地試算與平行測試等，以使我國保險業順利接軌國際制度及更合理反映經營風險。

此外，考量我國預計實施IFRS17生效日為2026年，為使保險業財務報告與清償能力之衡量具一致性基礎，新一代清償能力制度將比照我國IFRS17生效日，因此，將於2026年實施。

施瓊華表示，仍會視國際最新發布訊息、滾動檢討時程，保險業全面落實資產負債管理，並提升對風險管理的重視。

(中時 )