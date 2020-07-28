中央疫情指揮中心27日公布接獲泰國官方通知，1名在台工作的泰國移工，21日自台出境後，25日在泰確診新冠肺炎，桃園市衛生局也隨即展開疫調。前衛福部健康署署長邱淑媞28日在政論節目中指出，移工的生活型態可能會使其成為台灣防疫破口，並呼籲政府應擴大篩檢。

邱淑媞在政論節目《新聞深喉嚨》中指出，新加坡原本被看作是防疫模範生，但從2月開尺境內發生移工感染之後，變成變東亞國家中感染率最高的。移工就像是城市中的隱形人，有自己住的地方；有工作的場所，且因為語言和文化上的隔閡，他們不受到社會重視，相關的衛教宣導和防疫措施他們也都接觸不到。

邱淑媞表示，更糟糕的情況是，他們居住在宿舍裡面，會有群聚感染的機會，但卻不一定會被發現，她很擔心像這樣的一個案例，跟日本女學生一樣，去到別的國家才發現，這無疑會讓台灣的防疫形象大減分，且也會讓人家不太相信台灣宣傳自己 多久沒有過本土病例。

接著，邱淑媞又說，在台灣的泰籍移工有6萬多人，產業移工有45萬多人，這些勞工他的生活條件、衛生條件、就醫條件和健康管理，真的是非常令人擔心。而且根據目前的資料，宿舍中有9人過去幾個月中曾經就醫，其中還有一位是在25日有症狀就醫。

邱淑媞分析，這些人又不一定在同一個工作場所，所以他們可能會又在工作場所擴大傳染給其他人。她呼籲政府，所以在這個時間點上不能只有針對密切接觸者去篩檢，而是必須擴大檢測，以新加坡為前車之鑑，不要讓台灣在防疫上的努力破功。

(中時新聞網)