美國總統川普27日戴上口罩參訪富士軟片（Fujifilm）位於北卡羅萊納州的工廠，並宣布政府已和這家日本公司簽訂2.65億美元合約，以協助其擴大疫苗產能，最快將於年底前便有疫苗可供接種。這是川普第二次在公開場合配戴口罩，試圖展現抗疫決心並拉抬選情。

川普宣布，美國衛生及公共服務部（HHS）將提撥2.65億美元給富士軟片旗下Diosynth生技公司與德州A&M創新中心，目的在於加速並擴大新冠疫苗產能，這是疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的一部分。

據合約規定，Diosynth將大量生產Novavax藥廠研發成功的疫苗。Diosynth表示，他們將為HHS預留產能直到2021年底。

近幾周以來，川普持續宣傳戴口罩的效果，不僅在疫情簡報會上多次從口袋裡掏出展示，日前更宣稱這是「愛國行為」的表現，與5月時嘲諷對手拜登配戴口罩形成強烈對比。

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