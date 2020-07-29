新冠肺炎疫苗傳出重大進展！兩大藥廠Moderna與輝瑞（Pfizer）研發疫苗27日進入最終階段臨床試驗，他們將分別針對3萬名受試者進行測試，希望趕在今年底前推出疫苗。

Moderna與美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）共同開發的新冠疫苗早期試驗傳出捷報，初步研究顯示疫苗可引發免疫反應，且小規模數量受試者安全無虞。

Moderna與NIAID再接再勵，雙方已於周一展開第三期大規模試驗，預計在全美近90個地點測試3萬人，包括確診病例近日暴增的德州在內。試驗重點放在疫苗能否保護民眾免於感染有症狀的COVID-19，以及是否適合廣泛使用。

而輝瑞與德國BioNTech生技公司合作研發疫苗也進入第三期試驗，他們將從美國開始進行試驗，之後擴大至海外，總計約120個地點。

輝瑞表示，頭四位受試者已於周一下午接受疫苗注射。若試驗結果順利的話，疫苗最快可於10月獲得批准並緊急授權使用。他們計畫在今年底前生產1億劑，並在明年底前增加12億劑。

(工商 )