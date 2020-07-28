現今萬物皆漲只有薪水不漲的世代，雙薪家庭十分普遍，然而因為工作繁忙，許多年輕爸媽會將孩子托給長輩照顧，不過卻也因此鬧出不少笑話。日前有名網友在臉書《 爆廢公社 》分享阿嬤教導孫子的方式，只見白紙上寫著密密麻麻用「注音」拼出的英文單字，看完簡直笑翻一大票網友。

照片中可以看到，白紙上寫了31個以「注音符號」標示的英文讀音，分別為「蘋果（apple）ㄚ ㄆㄛˋ」、「糖果（candy）ㄎㄧㄢ ㄉㄧˋ」、「玫瑰花（flower）ㄏㄨ ㄌㄠ ㄦ」、「老虎（tiger）ㄊㄞ ㄍㄜ」、「獅子（lion）ㄌㄞˇ ㄣ」、「果凍（jelly）ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ」、「廚房（kitchen）ㄎㄟˋ ㄑㄩㄣˋ」。

不過其中還有些讓人摸不透的讀音寫法，像是「兔子（rabbit）ㄌㄨㄚ ㄅㄟ ㄐㄩˋ」、「窗戶（window） ㄩㄣ ㄉㄡˋ」、「電話（cellphone）ㄙㄛ ㄨㄛ」、「音樂（music）ㄇㄧㄡ ㄖㄟˋ」、「斑馬（zebra）ㄒ ㄇ」，這讓原PO忍不住開玩笑直呼：「雖然很用心，可是我看完都哭了！」

貼文一出立刻掀起一陣熱議，網友紛紛留言大讚「這個阿嬤很棒欸，真的很認真跟孫子一起長大」、「阿嬤這樣真的很強了」、「能寫得出來也算很厲害欸」、「這是台灣『狗語式』的英文」、「ㄏㄨㄌㄠ ㄦ 戳到我笑點了」、「雖然電話和兔子寫得怪怪的，不過阿嬤真的很用心，活到老學到老」。

(中時新聞網)