建築界聞人、「欣翰建設」及「欣漢實業」負責人邱麟，遭檢舉在2016年3月間以高價買進、急拉尾盤手法，炒作懷特生技新藥（4108）股價，擾亂金融秩序，涉嫌違反證交法。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索邱麟住處等6處地點，約談邱麟及6名證人到案。檢方晚間訊後，諭令邱200萬元交保。

檢調獲報，指2016年3月間，本名邱茂煌的邱麟涉嫌炒作懷特生技新藥（4108）股價，利用高價買進，在盤中拉抬股價及急拉尾盤等方式，將股價從30多元一路炒到43元，共買進8000多張，違反證交法。

檢調懷疑，邱麟涉嫌利用其個人以及6個人頭證券帳戶下單，操作方式不符正常個人投資或資產配置的常態，邱麟雖未賣股套利，檢調正估算其獲取的擬制性獲利，但邱涉嫌其利用人頭戶下單哄抬特地股票的行為，已違反證交法的操縱股價罪。

邱麟是建築界聞人，跟聯電曹興誠及宣明智關係非常好，讓欣翰建設人脈遍及科技金融。他經營的欣翰建設專賣豪宅，包括鴻海郭台銘及已故的裕隆董事長嚴凱泰都是他的客戶。邱曾以個人名義花了25億買下台北戀館，整合土地產權，2017年又花數十億低調買下南港千坪土地，雄厚財力不容小覷。

(中時 )