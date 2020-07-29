（副總統賴清德出席「數位國力-人才循環大聯盟產業交流之旅」。圖／總統府提供）

副總統賴清德今日出席高雄「數位國力-人才循環大聯盟產業交流之旅」，他認為，全球因為工業4.0已經進入新的數位時代，他期盼未來能協助南台灣的產業升級、幫助南台灣培育人才，並希望在大南方計畫中賦予數位國力，嘉惠南台灣，也造福整體國家。

賴清德表示，世界因為工業4.0如火如荼在全球各地展開，已經進入新的數位時代。在新時代裡，每一個國家都面臨挑戰，每一個國家也都有機會；誰能夠掌握先機、培植人才、厚實數位國力，誰就可以在國際上占有一席之地。

總統蔡英文在2016年當選之後，就積極的推動5加2產業創新，標舉了數位國家的發展方向。賴清德指出，他在擔任行政院長期間，也通過了智慧國家發展計畫，積極將台灣打造為服務型智慧政府。我們看到經濟部積極協助中小企業，從自動化、數位化，進階到智慧化，並培養數位的人才。

他希望，要能與國際接軌，AIT去年就率先與經濟部、國家發展委員會等相關單位，成立「人才循環大聯盟」，讓台灣、美國以及同樣理念國家的人才可以互相交流，互相成長。副總統也感謝在劉世芳委員帶領下，成立「立法院數位國力促進會」，協助政府推動政策。

賴清德提出3點期許：第一點，希望能夠協助南台灣的產業升級。因為南台灣，特別是高雄，是石化業、重工業、金屬加工、機械製造等的產業重鎮，這些都非常需要人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析及區塊鏈等工業4.0的新科技來協助，才有辦法讓南台灣的產業逐步升級。

第二點，他希望「人才循環大聯盟」可以幫助南台灣培育人才，包括女性賦權、解決偏鄉落差及創新發展等，讓台灣不僅僅傳統的產業可以升級，也可以讓年輕人、女性、偏鄉等，都能夠因為「人才循環大聯盟」而受益。

第三點是蔡總統在競選連任時，他與蔡總統特別南下宣布「大南方、大發展」計畫，這個計畫固然已經有脈絡可循，也就是在台南沙崙高鐵特定區已經提供了一個創新的基地，並且串聯到高雄的橋頭科學園區，如果能在大南方計畫中賦予數位國力，相信這個力量一定會更強大，也更能夠落實蔡總統競選時的政見，嘉惠南台灣，並造福整體國家。

(工商 )