（總統蔡英文參訪中衛公司彩色口罩產線。圖／總統府提供）

總統蔡英文今日赴彰化參訪順德工業、中衛公司的口罩產線，她特別指出，民眾現在都在討論要戴什麼顏色的口罩，感謝中衛公司把口罩變成時尚的生活用品，台灣人的創意令人感到非常驕傲。

蔡英文表示，新冠肺炎疫情開始後，自今年1月開始徵用口罩的第一天，總共需要徵用317萬片口罩，其中有217萬片口罩是來自中衛公司，感謝中衛公司在社會最驚慌的時候，能夠穩定供應口罩，這對社會安定是非常重要的貢獻，相當值得肯定。

另外，中衛公司也替醫療人員準備外科綁帶口罩，讓外科醫療人員的口罩能夠供應無虞，這也是對整體防疫來說非常重要的一件事。此外，戴口罩現在已經變成一種風潮及潮流，她從剛才的簡報知道，中衛公司以前是做B2B(Business to Business)，現在已經走入B2C(Business to Consumer)，走入人群裡面引領風潮，傳統產業創造出新的風潮，真的不簡單。

蔡英文參訪順德公司時指出，該公司的削鉛筆刀及釘書機等產品，陪伴著每一個台灣人的求學歲月。順德公司從五金文具到半導體產業，尤其是成為高功率導線架世界第一大供應商，「隱形冠軍」當之無愧。

她認為，在全球受到疫情衝擊的同時，全球產業也正在進行一個很大的變化，在變局中，台灣要抓住機會。她看到了企業界有所準備，也有企圖心，所以在過去的一、兩年，政府提出一連串的政策鼓勵台商回台，讓產業可以再一次升級。

蔡英文希望，前一個階段，到國外去擴廠或投資的台商，現在回到家裡了，因為這裡是最好的投資環境。相信在疫情過去之後，台灣的產業一定會更強；台灣的產業在國際市場上更是舉足輕重。

(工商 )