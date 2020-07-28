1名65歲老翁某日搭捷運看到1名22歲正妞，見她前凸後翹身材姣好，進而主動上前搭訕，並且連哄帶騙自家住處，將正妞的身上衣物全部脫去，將她當成充氣娃娃般來使用，時間長達半天之久，直到正妞家人見深夜都未曾返家察覺有異，馬上報警處理，警方抵達現場破門而入，驚見正妞已被老翁扒的精光，身上還有多處抓痕，立即逮捕歸案帶回偵辦。

此名65歲老翁某日搭捷運時巧遇1名22歲正妞，見正妞身材姣好，立即上前主動搭訕，並花言巧語一番將正妞邀請自家泡茶聊天，不料正妞一踏入，老翁像是變臉似的，凶神惡煞的恐嚇正妞將衣物全部脫去，老翁立即對正妞數次性侵，還將她全裸關在房間裡長達半天時間，所幸正妞家屬及時發現馬上通報警方，員警透過監視畫面發現正妞最後消失的畫面，立即掌握行蹤追查到老翁住家處，立即破門而入將正妞順利救出。

據了解，原來正妞是持有身心障礙手冊，因總是只知道回應「不知道」、「沒有」，讓同車廂搭乘捷運的老翁發現，老翁立即起了色心，將正妞拐騙到自家住處後，對她進行恐嚇還喝令正妞把衣服全脫供老翁欣賞，老翁觀看了正妞裸體，性欲大發竟伸出淫手，對正妞性侵高達數次，直到警方神救援到來，才結束恐怖的情趣娃娃對待，老翁被逮捕歸案後，還揚言是正妞自己願意跟自己親熱的，卻被員警以監視畫面打臉，全案以妨害性自主罪嫌送辦。

(中時新聞網)