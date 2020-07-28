南橫公路179.2K路樹倒蹋 交通中斷 23:242020/07/28 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南橫公路179.2K路樹倒蹋，交通受阻。（民眾提供／莊哲權台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部公路總局第三區養護工程處表示，南橫公路台20線179K＋200處（霧鹿六口），於今日19：00發生路樹倒蹋，造成道路阻斷，由於傍晚視線不佳, 影響搶修同仁安危。俟明晨，即派機具清除以維行車安全，預計於明（29日）日8：00時搶修完成恢復通車。 (中時 ) #公路 #路樹 #南橫公路 #南橫 #仁安 也許您會感興趣 生活熱門新聞 心驚驚！2天增9確診 醫揭「超級警訊」：海嘯就在眼前 - 生活 桃園小心了！確診泰籍移工返國前密集進出這裡 - 生活 終於抽到動滋券 網友一點合作店家網頁傻眼：哪招 - 生活 收到了！動滋券簡訊內容曝光 網傻：126真這麼邊緣？ - 生活 午後豪雨連下2天 颱風可能生成時間曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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