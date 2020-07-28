交通部公路總局第三區養護工程處表示，南橫公路台20線179K＋200處（霧鹿六口），於今日19：00發生路樹倒蹋，造成道路阻斷，由於傍晚視線不佳, 影響搶修同仁安危。俟明晨，即派機具清除以維行車安全，預計於明（29日）日8：00時搶修完成恢復通車。

(中時 )