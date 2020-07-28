新北市永和警分局警員幫助外籍人士找回遺失的手機。（永和警分局提供）

來台工作的法國籍男子與女友在北市聚餐，深夜搭計程車返回新北市永和區租屋處，手機遺忘在計程車上，他到永和警分局秀朗派出所求助，警員劉慈信、鄭凱憶以流利的英文與他溝通，並立即協助調閱路口監視器畫面，終於找到該輛計程車。

警員聯絡告訴司機有民眾手機遺留在車上，經高姓司機在後座尋獲手機，立即送至秀朗派出所歸還，該外籍人士感謝不已。

劉慈信、鄭凱憶二人表示，對外籍人士而言，手機不僅是很重要的聯絡工具，一旦遺失沒尋回，不僅造成生活上的不方便，且因本身為外國人身分，辦理新手機會更加繁瑣，所以才會如此著急至派出所請求協助。

員警確認當晚他搭乘計程車的下車地點，逐一的調閱相關監視器，因當時有多部計程車路過員警不辭辛勞地一一聯繫數部計程車司機後，終於聯繫上當時外籍人士所搭乘的計程車司機，員警劉慈信聯繫確認司機後座有一支手機後，再以英語轉知法籍人士並告知等一下計程車司機會將手機送至派出所，法籍人士也稱讚員警英文能力，感受到台灣警察的專業與熱情和員警工作態度讓他留下深刻印象。

(中時 )