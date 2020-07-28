女星嚴立婷個性直率敢言，受到不少粉絲喜愛，常透過社群網站和粉絲分享生活日常，今（28日）透露前一晚無預警畏寒、發高燒，半夜還全身爆汗，但神奇的是，隔天醒來就痊癒了，讓她嚇得上網尋求大家意見：「請問昨晚那段畏寒到發高燒到底是有鬼還是怎樣？」

嚴立婷透露，昨晚哄女兒入睡後，她忽然身體畏寒，接著開始發抖，嚇到她趕緊去沖熱水澡，當下她想起有名醫說過畏寒是發燒的前兆，她一量體溫果然發現燒到38.8度，後來她吃了退燒藥就躺平睡覺，「凌晨2點醒來發現流爆炸多汗，衣服頭髮都濕的那種，然後我就退燒了」，特別的是，嚴立婷早上8點多起床，「醒來後居然奇蹟般的完全沒有半點難過的感受，連小腹都小了一圈。」

從沒遇過這種經驗的嚴立婷，便上網詢問網友，而網友看完她的症狀紛紛紛留言享自身經驗，「可能腎盂腎炎，會反覆，應該去看醫生呦」、「經前症候群也可能會發燒哦，之前有過生理期前莫名發燒」、「有時候是身體某個地方發炎了」、「我這兩天就是這樣，後來發現血液細菌感染，再晚治療就會變敗血症，目前還在醫院接受治療（畏寒大部分是體內發燒，不容忽視喔！要趕快就醫比較好）」，建議嚴立婷還是應該去看醫生比較保險。

(中時新聞網)