愛愛全程軟趴趴與女生有何關係？1名男子竟因與女友嘿咻時硬不起來，將怒火全部轉移到女友身上，先是拿酒瓶塞她下體，又對她拳打腳踢，導致女友身上多處挫傷，臉部鼻青臉腫的，女友氣憤向男子提出告訴，全案依強制性交罪判處男子3年4個月有期徒刑。

此對情侶因性慾大發，忍不住到摩鐵開房間，就在橋下進行野外大戰，無奈男子怎麼試都無法硬起來，沒想到男子竟然將怒火遷就到女友身上，先是拿酒瓶塞女友下體，再對她拳打腳踢，導致女友鼻青臉腫。事隔多日後，男子某天卻因雞皮蒜毛的小事，又對女友拳腳相向，女友實再忍無可忍，進而向男子表示，自己有申請保護令，若是再打她就法院上見，沒想到男子竟然先將女友的皮包與手機搶走，還將她軟禁在家裡，所幸女友機靈趁機逃跑報案。

法院審理時，男子反駁是女友不斷嘲笑自己，才讓自己硬不起來，男子氣不過才動手打人。然而，女友表示自己根本沒有嘲笑過他，是男子自己惱羞才將怒氣轉移自己身上，還拿酒瓶塞自己下體，女友也拿出驗傷證明，頓時讓男子啞口無言，法官認為女友身上的傷，以及驗傷證明證據確鑿，定奪男子判下強制性交罪和傷害罪，判處男子需服3年4個月有期徒刑。

(中時新聞網)