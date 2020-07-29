遭美圍剿與印度大動作封殺後，陸社群影音媒體抖音在國際市場上動向，備受關注。外媒指出，估計美國下一個遊說禁用抖音的國家是日本，並呼籲日方與其他盟國一同加入封殺如抖音等陸科技以及APP軟體，不過專家認為，此舉別有用心的政治動機，恐將「公共外交武器化」。

據《南華早報》引述日媒《讀賣新聞》報導指出，多名美國高階官員表示，華府嚴重關切大陸正利用科技收集機敏資訊，呼籲盟友一同加入抵制大陸電信巨擘華為，別讓其參與5G建設。負責經濟成長、能源和環境事務的美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）先前表示，「華為是北京政府的延伸」，美方期盼日本一同合作，並稱禁止華為「有助鞏固兩國盟友關係」；不過他仍強調最終決定權在東京當局，無論結果如何，美方都會尊重日方主權。

雖然目前並未有跡象顯示華府正計畫要求日本封殺如抖音等其他大陸APP，不過報導也指出，美國國務卿蓬佩奧在7月初就表示，美國考慮禁用抖音國際版TikTok，令外界聯想是否會就此呼籲日方加入。對此，東京天普大學的美國教授金斯頓（Jeffrey Kingston）表示，正當川普想打大陸牌贏得連任，對於美方會就陸科技公司向日本施壓並不意外。

金斯頓進一步分析指出，很明顯川普明知「選情大難將至」，他必須強烈責備大陸必須為疫情負責，把北京描述成在經濟與戰略上的外部威脅，「毫無疑問，大陸經常使用社群媒體作為自身宣傳，但正是川普政府極度反制北京，藉由公共外交武器化使其遭羞辱」。

至於在印度與澳洲皆宣布禁用TikTok後，金斯頓預測安倍政府也會追隨其腳步，符合美方要求，「首先，就日方處境而言，很難對美說『不』，但我認為安倍暗中傾向說『好』，特別安倍對陸顯得越來越強硬，原訂的『安習會』不太可能在當前氣氛下舉行」。

此外，據日媒NHK報導，執政的自民黨議員聯盟於28日舉行會議，討論禁止Tik Tok等應用程式的相關對策，並敦促政府採納其建議。

(中時新聞網)