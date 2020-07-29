【回憶殺】58歲資深女星張月麗曾主持《我愛紅娘》、《就在今夜》、《綜藝105》等節目深受觀眾喜愛，拍攝的婦潔液廣告又紅遍全台，演藝事業一帆風順，但她的感情路卻宛如八點檔，不但歷經老公外遇，還被控告沾人夫7年。

張月麗2013年在節目《命運好好玩》回憶離婚的過程，她發現前夫劈腿學妹而離婚，女兒當時歸前夫撫養，本來期待對方再娶的妻子能對女兒視如己出，沒想到1年後就將女兒還給她，女兒回到身邊後，發現常常悶悶不樂，還會做噩夢醒來，某天母女倆一起晾衣服，女兒才吐出自己遭新媽媽用衣架打臉和腿，讓張月麗心疼不已，本想繼續追問細節，也只聽到女兒以「忘記了」回應，顯然被家暴的事實已造成心理陰影。

張月麗教導有成，女兒Mindy考上美國設計第一學府，圖為兩人3年前參加單親媽媽表揚會合影。（圖／weile提供）

不過，張月麗雖然在婚姻中嚐過被背叛的滋味，卻也疑似介入他人的婚姻，2014年遭到正宮跨海控告侵害配偶權，民事起訴求償一百萬元，最後台北地院審判，認定元配合理懷疑，但無法提出明顯證據指控丈夫和張月麗逾越交友分際，因此將雙方上訴駁回。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)