娛樂8點半》父母或長輩總勸戒年輕人莫為愛情耽誤前途，於是在年輕力壯時拚得事業上的成就，回頭才發現幸福的定義是擁有重要之人的「愛」；往往人生最大的遺憾，莫過於想愛的時候已經來不及，台語歌王蔡小虎生命中的兩個摯愛都被病魔帶走，甚至因為誤會讓他推開了值得相守一生的女人，再見面已經是伊人臨終時。

台灣選秀比賽始祖《五燈獎》成就了蔡小虎，他是最知名的冠軍選手之一，當年在比賽中已是家喻戶曉，觀眾們熟知他的嗓音及來歷，出道前孝順的他幫忙家裡豬肉攤做事，也就取了「豬肉王子」的暱稱，蔡小虎的歌唱實力不但稱霸了比賽，也稱霸了唱片圈，不但推出的唱片屢屢大賣特賣，他更在剛出道時拿下金曲獎最佳新人獎，之後6度叩關台語金曲歌王寶座。

蔡小虎唱歌時的深情，跟他私下是一致的，相當重情的他，功成名就後沒顧著自己享受，而是持續照顧著家人，尤其是跟他最親的小妺，原來蔡家最有資質當明星的，其實是他這個妹妹，不但唱歌好聽，人還很美，原本已經被藍寶石大歌廳簽約準備出道，但因爸爸的保守傳統觀念，硬是讓哥哥蔡小虎拿回了合約，蔡家小妹雖然沒當明星，但之後結婚生子，日子倒也幸福，讓哥哥感到欣慰。

只是造化弄人，蔡小妹婚後發現罹患重病，讓蔡小虎憂鬱不已，再怎麼想辦法都無法救回妹妹，妹妹臨終前說了放不下孩子，讓哥哥蔡小虎第一次當她面哭了，在過世前兩天，妹妹託付蔡小虎照看好她的孩子，他承擔了下來，但失去妹妹，也讓他陷入人生低潮，萬萬沒想到，人生的坎坷並沒能止步於此。

蔡小虎曾跟女星林晏如有段曖昧情，卻因誤會而失聯，再相逢女方已癌末病重。(中時資料照片)

蔡小虎在一次活動中認識同為歌手的林晏如，兩人相知相惜，眾人皆知林晏如是他「友達以上、戀人未滿」的紅粉知己，在一起真的只差那臨門一腳，沒想到某次節目上，蔡小虎被整人橋段安排的蛇嚇到，之後又剛好在電視上看到林晏如說：「怕蛇的男生我不會喜歡」，他因此抽身，林晏如得知後曾打電話要解釋，但蔡小虎不願接電話，兩個互相喜歡的人，就因這個小誤會而疏離了彼此，這一分開就是好幾年。

期間，蔡小虎因合約糾紛以及憂鬱症問題，常出國商演的他不知不覺迷上賭博電玩「柏青哥」，長達4年沒工作，鎮日往返台日兩地，沉迷遊戲而完全沒注意周遭發生了什麼變故，不但輸了1500萬，更懊悔的是林晏如這期間病了，等蔡小虎發現此事時，摯愛的生命已走到最後階段，臨終前，蔡小虎到她病榻前探望和解，眼見林晏如只能側躺著，看到他就不斷流淚，讓蔡小虎更是心痛懊悔，認知到彼此深深的愛已無法重來，他的名曲〈一生只有你〉，就是這段感情最好的註解，也是一個補償。

蔡小虎如今雖有伴，然認為婚姻是累贅，寧可保持不婚。(中時資料照片)

兩個摯愛相繼離世後，蔡小虎生活上雖然振作了，但多年過去他至今始終未婚，2年前某次採訪中，蔡小虎吐露50多歲的他身旁其實有伴，是圈外人，當時已低調交往2年，不變的是，即使戀情穩定，他也沒結婚的打算，蔡小虎憂憂吐露：「結婚是一個累贅，年紀都已經這麼大了」，表示女友不介意，且比起婚姻，人生有個伴才是重要的，讓人想起的他病逝的紅粉知己林晏如，不禁再心疼了一回…

(中時新聞網)