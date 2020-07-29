近日台股終於越過了30年前的高點12682點，創下歷史新高！只是跟當年不同的是當年指數靠金融股與資產股，今年則靠電子股，更精確一點來說，主要是靠台積電與聯發科這兩檔極具代表性的電子股創下波段新高所致。連續多週提到「資金決定方向」，什麼股票能獲得資金認同就是當今的選股方向；至於什麼是資金認同的現象？答案在於哪一個族群？哪一檔股票的股價能創下波段新高？它就是資金所決定的方向。

創下波段新高代表買盤願意在該股上漲一段，甚至逼近前波高點之際，仍然持續進場，最後以超過前波高點的價格成交的現象。這是行情多空交戰、有買有賣之後的結果，而既然是多方以創高來勝出，表示資金對台積電與聯發科的未來前景已有一定的認同度，由此擴大來解讀，其上下游供應鏈以及所衍生的產業鏈，甚至是其所入股的公司，後續的營運自然容易受益，往正向發展，因此選股自然也要先鎖定有指標性個股創高的族群，如此才能事半功倍。

近日傳出英特爾由於其7奈米製程的良率偏低，後續晶片出貨恐延遲；為了趕上進度，英特爾已在考慮轉單給其他代工廠製造的可能性，市場認為晶圓代工龍頭的台積電可望接到轉單，如此推動了台積電的股價創下波段新高。

跟台積電先進製程有關的設備工程、製程元件、化工原料等，如帆宣、弘塑、家登、瑞耘、閎康、三福化、萬潤、勝一、精測等紛紛轉強，這就是第一階段的擴散，從台積電到台積電供應鏈，而第二階段的擴散在於不僅是台積電及其供應鏈營運轉佳，整個台積電所處的晶圓代工業，以及相關的IC封裝測試等，受惠國際IDM廠轉單效應及產能利用率回升，營運也會受惠，如聯電、世界、日月光投控等，這就是由一檔指標性的大型股票表態，所衍生出的個股機會。

引領大盤上攻的要角，還有IC設計的聯發科。今年受惠5G智慧手機晶片出貨，特別是下半年其5G系統單晶片「天璣720」問世，目前傳出已獲得多家中國大陸手機廠採用，未來市占率可望攀升，在獲得資金認同下，聯發科股價也創波段新高，相關的晶圓代工，封測代工、BT封裝基板、探針卡等個股，以及聯發科入股的IC設計股，後續有營運也有潛力，都要列入追蹤。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

※免責聲明：本文不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)