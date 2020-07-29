通靈大師江嘉葉。

知名律師兼主持人謝震武，曾連續6年拿下讀者文摘「最受信賴的新聞／時事節目主持人」，主持功力深獲肯定，更有傳他一集價碼6萬，是目前身價最高的政論節目主持人。對此，通靈大師江嘉葉更曝光謝震武的超狂命格，從事業、夫妻到子女宮樣樣好，直言謝震武若出來選台北市長也肯定會當選！

江嘉葉分析，謝震武人中有氣，額頭圓潤高聳，下巴微翹有力，山根有勁，鼻子高挺，是事業有成的男人，鼻頭豐滿有光澤，加上兩下顎飽滿有氣有力，財富豐滿，加上他進退有禮，教養出眾，平時低調從不炫富，也不口出惡語，連神佛都欣賞他，又額頭發光，有神佛照應，可成功到老，凡事大事化小事，小事化無事。

江嘉葉還說，謝震武本性活潑調皮，和好朋友相處也是會大笑，捉弄對方，但都不越矩，和家人相處更是大家想像不到的，還大讚他夫妻宮漂亮，可娶美女賢妻，夫妻感情很好，很有話聊，但妻子的氣勢強過他，凡事要以妻為主，妻為總司令，他是傳令兵，他凡事親力親為，不勞煩妻子，寵妻無限，幾乎有求必應。

而謝震武的子女宮也不錯，能得到好子嗣，他很重視家庭，認為家是堡壘，很細心努力鞏固，不受任何破壞干擾，對外人他也是很親切和善，講義氣，會拔刀相助。最後江嘉葉更直言謝震武的事業運會因自己努力、妥協而越來越順暢，越得民心，還大膽預言：「他出來選台北市長肯定當選！」

(中時新聞網)