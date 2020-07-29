香港大學剛剛解雇了長期宣揚民主運動的法律系戴耀廷副教授（英文名：Benny Tai），他在得知後稱「香港學術自由環境結束了」。

路透社報導，戴教授是2014年香港「雨傘革命」活動的主要人物，示威者佔領了香港的幾道主要道路，使香港癱瘓了79天。

到了去年，他同樣支持俗稱「反送中」的香港逃犯條例修法，因兩項公共滋擾罪，被判入獄16個月，在保釋期間被釋放，目前正等待上訴。

香港01報導，港大教務委員會先前向校委會提交報告，認為戴耀廷涉及的「占中」案「影響大學聲譽，構成行為不當」，但並不構成解雇理由。但港大學生會會後表示，今天的校委會仍以懸殊比數通過即時解雇戴耀廷。據了解，校委會以18比2通過此案。

戴教授在臉書上說：「辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。這標誌香港學術自由的終結。香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。」

(中時新聞網)