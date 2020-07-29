配合政府邁入防疫新生活運動，教育部體育署也跟著7月的振興熱潮，推出400萬份「動滋券」，吸引了698萬多人登記。今（28）日在律師見證下，由4為體育國手用「射飛鏢」的方式抽出幸運中籤名單，不過這方式卻引起網上砲轟連連，直呼「完全看不懂」！對此，網友特地解釋亂數種子的背後原理：原來如此！

體育署「動滋券」今公開直播抽籤，邀請到已取得東京奧運參賽資格的4位國手，包括射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎出席，以飛鏢投向大型轉盤，轉盤上標示有01到20的號碼。由4位國手各投出2次飛鏢，得到8個2位數字號碼，共產出一組「16位數」的亂數種子。再從近700萬的登記者中，抽出400位幸運得主。

王冠閎（左起）、陳念琴、鄭怡靜、呂紹全擔任動滋券抽籤嘉賓。（陳筱琳攝）

不過卻有許多民眾看完直播，仍不懂抽亂數種子的用意在哪，質疑為何那麼複雜？對此，一位PTT網友解釋，非得要請運動員射出變數種子的原因。

大家都知道要從700萬個數字隨機取400萬個數字，不過PO文者表示，用程式跑一定是有用到亂數隨機語法，隨機700萬取400萬。但他指出，「程式的亂數隨機並非真的『亂』，而是用一個亂數種子來產出隨機。」因此，只要亂數種子一樣，隨機取的數字就會一樣。

該網友說「在經長期統計好幾個月之後就會發現，為什麼有特定時間，系統的中獎機率／掉寶機率特別高」，所以才要請運動員來產生這個亂數種子，以確保種子不是可以操控的。

這樣的解釋一出，網友表示「說法可以接受」、「推個，正確觀念」、「專業」。不過也有網友認為「我還以為是在抽五百萬勒 搞那麼複雜」、「你只抽一次，不是一直抽，根本沒太大意義」、「我覺得要弄直播抽 就要有意義是能讓人馬上知道有沒有中」、「只要抽一次，又不是一直抽，種子影響程度很小直播沒結果真的沒意義」。眾人直呼根本是「亂上加亂」、「觀念正確，邏輯錯誤」。

(中時新聞網)